9 июня 2025, 11:45

Китай возобновит экспорт редкоземельных минералов в США

Китай согласился возобновить поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Об этом сообщил Трамп, подтвердив достигнутую договоренность после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.



Как отмечают источники Reuters, Пекин временно выдал экспортные лицензии поставщикам, работающим с тремя крупными автопроизводителями США.



В апреле Китай запретил южнокорейским компаниям поставлять продукцию, содержащую китайские редкоземельные элементы, на оборонные предприятия США, а также предупредил о санкциях, в случае невыполнения данных требований.

