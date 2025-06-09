Китай возобновит экспорт редкоземельных минералов в США

Китай согласился возобновить поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Об этом сообщил Трамп, подтвердив достигнутую договоренность после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как отмечают источники Reuters, Пекин временно выдал экспортные лицензии поставщикам, работающим с тремя крупными автопроизводителями США.
В апреле Китай запретил южнокорейским компаниям поставлять продукцию, содержащую китайские редкоземельные элементы, на оборонные предприятия США, а также предупредил о санкциях, в случае невыполнения данных требований.
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