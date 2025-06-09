Tasnim: Иран "украл" израильский ядерный архив

9 июня 2025, 14:15

Иранской разведке якобы удалось благополучно переправить в "безопасное место" большое количество документов об израильских ядерных проектах и ​​ядерных объектах в Израиле.

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim, со ссылкой на собственные источники.



Отмечается, что операция была проведена ранее, однако сведения о ней не предавались огласке из-за "необходимости безопасной транспортировки огромного массива данных" на территорию Ирана. Источник утверждает, что речь идет о "беспрецедентном по объему массиве конфиденциальной информации", охватывающей не только внутренние планы израильских структур, но и документы, связанные с проектами в сфере обороны и разведки.



По данным информагентства, к этому могут быть причастны арестованные 20 мая Службой общей безопасности (ШАБАК) и полицией Израиля Рои Мизрахи и Альмог Атиас. "Если эти лица имеют отношение к недавнему делу, их аресты произошли после того, как партии документов покинули Израиль", - говорится в статье.



В Израиле эти сообщения пока не комментировали.

