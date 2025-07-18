18 июля 2025, 15:15

Индия легко откажется от российской нефти, если США введут санкции

Об этом заявил министр энергетики Индии Хардип Сингх Пури.



«В феврале 2022 года, когда начался военный конфликт между Россией и Украиной, мы, если я правильно помню, закупали у Российской Федерации 0,2% от общего объёма нашей сырой нефти. Сегодня, да, вы абсолютно правы, эта цифра значительно выросла. Но, в то же время, за этот период Индия диверсифицировала источники поставок, и, по-моему, число стран, у которых мы раньше закупали нефть, выросло с примерно 27 до примерно 40», – сказал он.

