Индия легко откажется от российской нефти, если США введут санкции

Об этом заявил министр энергетики Индии Хардип Сингх Пури.
«В феврале 2022 года, когда начался военный конфликт между Россией и Украиной, мы, если я правильно помню, закупали у Российской Федерации 0,2% от общего объёма нашей сырой нефти. Сегодня, да, вы абсолютно правы, эта цифра значительно выросла. Но, в то же время, за этот период Индия диверсифицировала источники поставок, и, по-моему, число стран, у которых мы раньше закупали нефть, выросло с примерно 27 до примерно 40», – сказал он.
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