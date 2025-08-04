Полноразмерная беспроводная гарнитура SVEN AP-B800MV

4 августа 2025, 18:45

Главная «фишка» наушников — это, конечно, гибридная система активного шумоподавления Hybrid ANC.

В отличие от обычных систем подавления шума, гибридное ANC использует сразу несколько микрофонов снаружи и внутри чашки. Это позволяет ей анализировать не только внешние звуки, но и те, что проникают внутрь чашек, создавая вокруг пользователя пространство тишины и чистого звука в любых условиях — от заполненного людьми кафе до салона самолета и даже вагона метро.

Управление и настройка SVEN AP-B800MV осуществляется с помощью мобильного приложения Smart Life (доступно для iOS и Android), дающего доступ ко множеству дополнительных функций — от гибкой настройки звучания под вкусы пользователя, конкретный жанр или тип контента с помощью встроенного эквалайзера до поиска потерявшегося устройства. Для голосовой связи в наушниках установлен высокочувствительный микрофон, способный обеспечить чистую передачу речи даже в условиях фонового шума. На правой чашке размещены кнопки управления треками и уровнем громкости, что избавляет от необходимости постоянно доставать смартфон.Дизайн наушников выполнен в сдержанной и уверенной манере. Объемные чашки с плавными контурами, аккуратная посадка, амбушюры с наполнителем из пенистого материала и оголовье с мягкой накладкой — все это создает привлекательный образ устройства и одновременно обеспечивает высочайший уровень комфорта использования. Гарнитура поставляется в двух классических цветах: светло-сером и черном, она будет отлично смотреться с любой одеждой — как деловой, так и повседневной.SVEN AP-B800MV — полноценные полноразмерные наушники, но при этом они легко помещаются даже в небольшую сумку благодаря складной конструкции. Гарнитура оснащена 40-мм динамиками, обеспечивающими мощное и детализированное звучание с полным охватом слышимых частот — от 20 Гц до 20 кГц. Поддержка Bluetooth 5.4 обеспечивает надежную связь с устройствами-источниками и высокое качество аудиопотока, для быстрой зарядки используется современный порт USB Type C. Встроенный аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч обеспечивает до 85 часов непрерывной работы — больше, чем нужно даже самым активным пользователям. Защита от водяных брызг по стандарту IPx4 делает модель устойчивой к влаге — ее можно смело использовать на улице или в спортзале.