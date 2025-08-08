8 августа 2025, 8:15

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», входивший в состав Северного флота России и отправленный на реконструкцию еще в 2014 году, не вернется в строй в 2025 году.

Сроки завершения работ неизвестны, сообщает российское пропагандистское «медиа» «Известия» со ссылкой на источник.Ожидалось, что «Адмирал Чабаненко» будет переквалифицирован во фрегат после того, как на него установят современное ракетное вооружение. Кстати, реконструкция проходит на 35-м судоремонтном заводе, который семь лет ремонтировал единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов».Дальнейшая судьба корабля «Адмирал Чабаненко» пока неизвестна, по мнению экспертов, его могут отправить на консервацию.