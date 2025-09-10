В Казахстане ликвидирован крупнейший криптосервис СНГ

10 сентября 2025, 9:15

В Казахстане ликвидирован крупнейший в странах СНГ криптосервис, а также 45 финансовых пирамид и 15 организованных преступных группировок.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, ликвидированный сервис работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал более 200 наркошопов. В ходе расследования также были выявлены фиктивные компании, через которые обналичивались средства на сумму ок. $45 млн.



Кроме того, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, занимавшихся отмыванием доходов от наркоторговли и мошенничества. Заморожены виртуальные активы на сумму $9 млн.