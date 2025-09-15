Rheinmetall построит завод в Украине "в безопасном месте" — Шмыгаль

15 сентября 2025, 8:15

"Мы финализовали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны", — заявил министр обороны.