16 сентября 2025, 10:15

Новая iOS 26 убивает и перегревает батарею

Об этом Apple предупреждает в релизе. С обновлением лучше подождать несколько дней, пока всё фиксят.


