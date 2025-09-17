Турецкие компании смогут реализовать в Украине проекты на $50 млрд

17 сентября 2025, 9:45

«Турецкие компании работают в Украине уже 30 лет и внесли значительный вклад в реализацию ключевых инфраструктурных проектов. В течение следующего десятилетия Украина станет одним из ключевых рынков для турецких компаний. Мы ожидаем, что портфель проектов, включающий порты, аэропорты, мосты, дороги, общественные здания, школы и больницы, может достичь объема в $50 млрд», - заявил председатель правления Исследовательского центра государственно-частного партнерства (KÖİ) Эйюп Вурал Айдын.

Он подчеркнул, что украинский рынок предоставляет уникальную возможность для получения льготных кредитов. «Для доступа к этим льготным кредитам турецким компаниям необходимо активно сотрудничать с международными фирмами - корейскими, японскими, европейскими, канадскими, британскими и американскими. Формирование консорциумов и партнерств с такими компаниями позволит заранее спланировать доступ к льготным кредитам, которые будут предоставлены международным сообществом», - отметил он.







