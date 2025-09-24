Литва дозволила армії збивати дрони в разі порушення повітряного простору

24 сентября 2025, 9:45

Литовська армія отримала право збивати дрони, якщо вони порушать повітряний простір країни. Парламент ухвалив відповідний закон.



Поки що армія Литви може збивати дрони тільки в тому разі, якщо встановлено, що вони озброєні або становлять безпосередню загрозу об'єктам, важливим для держави.