Украина и США провели переговоры по соглашению о покупке и производстве БПЛА

Украинская сторона представила свои наработки относительно предложений конкретных моделей, их эффективности и условий применения.
Команда Минобороны провела встречу с представителями всех родов и видов войск США, на которой обсудили потребности американской армии в украинских дронах.
Переговоры технических команд стали подготовительным этапом к подписанию соглашения Drone Deal. Договор касается покупки украинских дронов в течение действия пятилетнего соглашения. Кроме того, закладывается возможность совместного производства ряда украинских образцов.
Отдельно украинская и американская команды обсудили поставки Украине вооружения США благодаря механизму PURL. Ключевым стал вопрос планов поставок на 2026 год и возможность увеличения объемов поставок.