Ученые предупреждают о растущей угрозе биотерроризма

3 октября 2025, 9:15

Причина - достижения в области искусственного интеллекта и синтетической биологии, - пишет FT.

Международная команда исследователей обнаружила "поразительную уязвимость" в защитном ПО, которое контролирует доступ к генетическому материалу для создания опасных белков. Исследователи использовали ИИ, чтобы создать более 75 тыс. вариантов опасных белков со структурными изменениями. Защитные программы не смогли распознать 3% этих замаскированных угроз.



Эксперты призывают к улучшению глобального регулирования и систематической оценке защитного ПО, чтобы предотвратить создание биооружия и синтетических организмов.