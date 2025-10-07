7 октября 2025, 9:15

Кабмин одобрил увеличение расходов Украины на оборону на 324,7 млрд грн

Как рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, 202 млрд грн пойдут на зарплаты военнослужащим, 100 млрд грн — на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов, 8 млрд грн — на военные перевозки, горючее, эксплуатационные расходы.



Свириденко отметила, что основной источник финансирования этих расходов — €6 млрд (294,3 млрд грн) от ЕС в рамках инициативы ERA (выделяют за счет доходов от замороженных российских активов).



Эти изменения еще должен утвердить парламент.

