Как рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, 202 млрд грн пойдут на зарплаты военнослужащим, 100 млрд грн — на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов, 8 млрд грн — на военные перевозки, горючее, эксплуатационные расходы.
Свириденко отметила, что основной источник финансирования этих расходов — €6 млрд (294,3 млрд грн) от ЕС в рамках инициативы ERA (выделяют за счет доходов от замороженных российских активов).
Эти изменения еще должен утвердить парламент.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Кабмин одобрил увеличение расходов Украины на оборону на 324,7 млрд грн
- Технологии | Сегодня, 8:45
"Панцирь" по-корейськи: у КНДР представили нову мобільну систему ППО
- Технологии | Сегодня, 8:15
Китай розпочав серійне виробництво палубного винищувача J-35
- Бизнес | Вчера, 18:35
MEGOGO оголосив переможців другого фестивалю українських ШІ-фільмів
- Интернет | Вчера, 17:15
Українська Ageless Shooters обіграла шведів у турнірі з Counter-Strike 2
- Технологии | Вчера, 16:45
ЄС планує блокування "тіньових танкерів" РФ у Балтійському морі
- Технологии | Вчера, 16:15
У Варшаві досі немає готових бомбосховищ
- Технологии | Вчера, 15:45
В Китае шоу дронов превратилось в "огненный дождь"
- Технологии | Вчера, 15:15
Греція планує передати Україні важку артилерію та сотні тисяч снарядів
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 20:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №9: як зміняться тарифи на електроенергію та що таке EcoFlow PowerOcean
- Обзоры | 4 октября, 11:31
EcoFlow Solar Panel 2х100Вт – твої майже 200Вт від сонця
- Обзоры | 29 сентября, 23:28
Verbatim Charge 'n' Go – 15Вт магнітний повербанк
- Аналитика | 28 сентября, 1:22
Дайджест найцікавішого за тиждень №8 - EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 та старт продажів iPhone 17 в Україні
- Аналитика | 21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
- Обзоры | 21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
- Фотогалереи | 19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
- Обзоры | 17 сентября, 10:04
REAL-EL X-797 - твої особисті вертикальні 90Вт
- Фотогалереи | 17 сентября, 7:30
Многочисленные национальные павильоны на CIFTIS-2025
Популярные новости
- Бизнес | 3 октября, 21:36
EcoFlow дарує знижку 5% на батареї до зарядних станцій 5.00
- Технологии | 2 октября, 9:45
ШІ у кишені: корисні й переоцінені фічі у смартфонах, а також тренди на 2026 рік 5.00
- Бизнес | Позавчера, 18:16
Як зміняться тарифи на електроенергію для українців упродовж трьох років 5.00
- Технологии | 3 октября, 21:33
EcoFlow PowerOcean – 3-фазна система енергонезалежності на 10/12 кВт 5.00
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Кабмин одобрил увеличение расходов Украины на оборону на 324,7 млрд грн 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
"Панцирь" по-корейськи: у КНДР представили нову мобільну систему ППО 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Китай розпочав серійне виробництво палубного винищувача J-35 0.00
- Бизнес | Вчера, 18:35
MEGOGO оголосив переможців другого фестивалю українських ШІ-фільмів 0.00
- Интернет | Вчера, 17:15
Українська Ageless Shooters обіграла шведів у турнірі з Counter-Strike 2 0.00