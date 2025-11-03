3 ноября 2025, 16:15

Совы на 13.5% умнее жаворонков

Так утверждают учёные из imperial College, которые проверили 26 тысяч человек.



Совы лучше решают тесты на логику, быстрее сосредотачиваются на сложных задачах, лучше запоминают и быстрее обрабатывают сложные логические цепочки. Но наш мир устроен так, как удобно жаворонкам — госучереждения и офисы открываются в 8-9 утра, поэтому совы испытывают хронический недосып, имеют слабая активность по утрам и теряют все плюсы.

