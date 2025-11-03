Так утверждают учёные из imperial College, которые проверили 26 тысяч человек.
Совы лучше решают тесты на логику, быстрее сосредотачиваются на сложных задачах, лучше запоминают и быстрее обрабатывают сложные логические цепочки. Но наш мир устроен так, как удобно жаворонкам — госучереждения и офисы открываются в 8-9 утра, поэтому совы испытывают хронический недосып, имеют слабая активность по утрам и теряют все плюсы.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 17:45
США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны
- Технологии | Сегодня, 17:15
У Франції презентували новий безпілотник для розвідки
- Технологии | Сегодня, 16:45
Магнітні бурі у листопаді: календар небезпечних дат
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Совы на 13.5% умнее жаворонков
- Технологии | Сегодня, 15:45
В Україну прибули обіцяні Німеччиною "Петріоти", – Зеленський
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Государственный долг Британии утроился за последние 20 лет
- Железо | Сегодня, 14:45
Игровые мониторы AOC Agon Pro с QD-OLED-панелью
- Технологии | Сегодня, 14:15
В Иране обнаружен крупнейший нелегальный майнинговый центр
- Технологии | Сегодня, 13:45
Гросси: у Ирана нет программы ядерного оружия
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | Вчера, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
- Обзоры | 23 октября, 21:58
Ajax WaterStop: врятує від потопу
- Обзоры | 21 октября, 22:12
HMD 2660 Flip – стильна розкладачка зі збалансованим функціоналом та 4G
- Аналитика | 20 октября, 17:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №11:інсайти та підсумки EcoFlow Energy Day 2025
- Аналитика | 12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
Популярные новости
- Технологии | 31 октября, 8:15
EcoFlow відкрила передпродажі на нову серію станцій DELTA 3 Max 5.00
- Гаджеты | 30 октября, 14:45
Razer Barracuda X Chroma - гарнитура для Nintendo Switch 2 5.00
- Технологии | Сегодня, 17:45
США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны 1.00
- Технологии | Сегодня, 17:15
У Франції презентували новий безпілотник для розвідки 0.00
- Технологии | Сегодня, 16:45
Магнітні бурі у листопаді: календар небезпечних дат 0.00
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Совы на 13.5% умнее жаворонков 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:45
В Україну прибули обіцяні Німеччиною "Петріоти", – Зеленський 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Государственный долг Британии утроился за последние 20 лет 0.00
- Железо | Сегодня, 14:45
Игровые мониторы AOC Agon Pro с QD-OLED-панелью 0.00