В Германии нашли семью, которая живет в одной деревне уже 3 тыс. лет

Манфред Хухтхаузен из деревни Ферсте (Нижняя Саксония, около 1700 жителей) всегда считал себя старожилом.

Но оказалось, его род действительно древний — ДНК-анализ показал, что предки Хухтхаузенов жили здесь уже 3 тыс. лет назад, пишет Bild.

В 1980 году археологи нашли в Лихтенштейнской пещере 4200 костей около 60 человек — от младенцев до стариков, захороненных примерно в 1000 году до н. э. Среди находок были бронзовые украшения, керамика, кости животных, семена растений и остатки одежды.



В 2007 году генетики из Геттингенского университета смогли расшифровать древнюю ДНК и предложили жителям близлежащего Ферсте сдать образцы слюны. Хухтхаузен оказался среди 120 добровольцев.



Через девять месяцев он получил письмо о том, что является потомком людей из пещеры. "Я подумал, что это ошибка. Но нет, все подтвердилось", — рассказал он.



Ученые полагают, что древние жители региона занимались торговлей солью в бронзовом веке. На костях нет следов тяжелого труда или насилия. Соль добывали из рассола, выпаривая воду в глиняных сосудах, и регион идеально подходил для этого.



Сейчас Хухтхаузен живет там же, где жили его отец, дед и как минимум 120 поколений его предков. "Здесь так красиво, что здесь можно жить вечно", — говорит он.



