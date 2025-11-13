13 ноября 2025, 10:15

Послы ЕС дали зеленый свет упрощению процедуры лишения безвиза с Евросоюзом

Как сообщил в Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, 17 ноября министры должны подписать соглашение.



26 ноября состоится церемония подписания в Европарламенте, а в декабре документ вступит в силу



Это решение может быть вскоре использовано против части владельцев паспортов Грузии, отметил журналист.

