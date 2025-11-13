ГлавнаяНовости
13 ноября 2025, 13:15

Мобільне замовлення у McDonald’s запрацювало в ряді областей

Зроблені вони для того, аби оминути черги. Функція вже доступна в офіційному застосунку.


