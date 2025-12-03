Запасы воды в Европе сокращаются из-за климатических изменений, — The Guardian

3 декабря 2025, 8:15

Учёные из Университетского колледжа Лондона вместе с Watershed Investigations проанализировали спутниковые данные за 2002–2024 годы.

Они показали, что огромные запасы воды в Европе истощаются, особенно в южной и центральной части континента — от Испании и Италии до Польши и некоторых районов Великобритании.Учёные видят последствия климатических изменений: запад Европы становится влажнее, восток суше, экстремальные ливни и длительные засухи усиливают эти различия.Грунтовые воды более устойчивы, но летние ливни и сокращение зимнего пополнения усиливают дефицит пресной воды.