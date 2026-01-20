20 января 2026, 8:45

Україна розробляє дрони для доставки та евакуації з поля бою,— Сирський

ЗСУ працюють над потужними повітряними БПЛА, здатними підіймати 130–150 кг. Такі дрони зможуть не лише доставляти вантажі, а й евакуйовувати поранених безпосередньо з поля бою, рухаючись над землею.

