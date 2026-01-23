Четвертая авария за неделю: в Испании поезд столкнулся с краном

23 января 2026, 11:45

В Испании менее чем за неделю произошло уже четвертое железнодорожное происшествие: на юго-востоке страны пригородный поезд столкнулся с краном недалеко от портового г. Картахена в регионе Мурсия, сообщили экстренные службы.

В результате аварии несколько человек получили легкие травмы.



Инцидент произошел на фоне серии серьезных железнодорожных аварий в стране, после которых крупнейший профсоюз машинистов объявил общенациональную забастовку с требованием усилить меры безопасности. Движение поездов на линии позднее было восстановлено.