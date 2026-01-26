26 января 2026, 12:15

Варшава передала Киеву 90 электрогенераторов

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что генераторы поддержат критическую инфраструктуру украинской столицы, страдающей от регулярных российских атак.



Среди переданных устройств есть как компактные генераторы, так и мощные промышленные установки, способные обеспечивать электроэнергией больницы, объекты жизнеобеспечения и социальной сферы.



Генераторы закупили с участием городских предприятий Варшавы, а транспортировку организовали совместно с польскими службами, сообщает ресурс Sestry.

