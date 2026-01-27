27 января 2026, 9:45

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели — СМИ

Легендарный семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который более 12 лет назад получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах, больше не прикован к постели, утверждает Daily Mail Sport.



Однако 57-летний гонщик не может ходить. Вместо этого медсестры и терапевты возят его по особняку в инвалидном кресле. Сейчас он живет в своем поместье на Майорке.



Шумахер не появлялся на публике со дня получения травмы. Ни одного фото после этого не попало в сеть, несмотря на попытки бывших сотрудников продать украденные снимки в даркнет.

