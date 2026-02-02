В Дубае планируют создать улицу, построенную с использованием настоящего золота

Улица станет частью нового Dubai Gold District, который официально открыли компания Ithra Dubai и партнеры.
Район объединяет всю цепочку торговли золотом и ювелирными изделиями: от розничной и оптовой торговли до инвестиций.
Dubai Gold District уже называют глобальным эпицентром торговли золотом. Здесь представлены более 1 тыс. ритейлеров, в том числе мировые бренды ювелирных изделий, а также гостиницы и туристические сервисы для международных посетителей.
Улица из чистого золота станет новой туристической достопримечательностью района, а открытие планируют сделать поэтапным.
ОАЭ являются вторыми в мире по объему физической торговли золотом: в 2024-2025 годах его экспорт составил более $53 млрд. С помощью нового района власти хотят усилить позиции Дубая как "дома золота".