В Дубае планируют создать улицу, построенную с использованием настоящего золота

2 февраля 2026, 9:45

Улица станет частью нового Dubai Gold District, который официально открыли компания Ithra Dubai и партнеры.

Район объединяет всю цепочку торговли золотом и ювелирными изделиями: от розничной и оптовой торговли до инвестиций.



Dubai Gold District уже называют глобальным эпицентром торговли золотом. Здесь представлены более 1 тыс. ритейлеров, в том числе мировые бренды ювелирных изделий, а также гостиницы и туристические сервисы для международных посетителей.



Улица из чистого золота станет новой туристической достопримечательностью района, а открытие планируют сделать поэтапным.



ОАЭ являются вторыми в мире по объему физической торговли золотом: в 2024-2025 годах его экспорт составил более $53 млрд. С помощью нового района власти хотят усилить позиции Дубая как "дома золота".

