В горном районе провинции Сычуань при транспортировки животных беспилотник зацепил линию электропередачи, оставив ближайшую деревню без электричества на 10 часов.
По данным энергетиков, на ремонт линии ушло около 10 тысяч юаней (ок $1440).
9 февраля 2026, 9:45
Фермер в Китае устроил блэкаут, пытаясь перевезти свиней дроном
