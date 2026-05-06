Нова хвиля подорожчання на АЗС неминуча, — експерт

6 мая 2026, 12:45

За словами директора консалтингової компанії «А-95» Сергія Куюна, світові ціни вже зросли, проте на заправках їх поки що стримують.

Це зокрема через тиск держави, через що деякі мережі фактично працюють без прибутку.У квітні бензин подорожчав на $137 за тонну (≈ +4,5 грн/л), але роздрібні ціни майже не змінилися. Як результат, маржа на АЗС різко знизилася: з приблизно 9 грн/л до 2 грн/л. Ситуація з дизелем подібна: різниця між оптовою та роздрібною ціною також зменшилася.«Ціни будуть зростати», — стверджує Куюн. Водночас дефіциту пального не прогнозують — ресурсів у країні більш ніж достатньо.