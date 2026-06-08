Российские спецслужбы отключали часть системы наблюдения за Путиным

Подобные меры предосторожности были приняты в связи с тем, что израильская разведка сумела собрать огромный массив видеозаписей с дорожных камер Ирана.
Это помогло с точностью до минуты определить место и время встречи Хаменеи с его ближайшими советниками, состоявшейся 28 февраля.
Мировые правительства давно знали, что опытные хакеры или шпионы (такие как элитные подразделения радиоэлектронной разведки Израиля) могут с легкостью взломать камеры безопасности. Однако достижения в области ИИ в последние годы позволили им моментально выявлять конкретные модели поведения и паттерны в огромных массивах визуальных данных. Израильские спецслужбы использовали эти технологии для составления детальной карты Тегерана, изучения привычек телохранителей высокопоставленных лиц и эффективного вычленения нужных объектов из миллионов часов записей. Полученную информацию они объединяли с другими данными, включая агентурную сеть.
У россиян и без того были серьезные опасения по поводу личной безопасности путина — особенно на фоне рисков со стороны украинских спецслужб, которые ранее уже проникали в системы дорожных камер в рф. Киев также использовал данные геолокации мобильных телефонов для содействия в ликвидации высокопоставленных российских военных в самом сердце москвы.
Несмотря на защитные меры со стороны рф, один независимый украинский хакер сообщил FT, что камеры в москве и даже вокруг Кремля "все еще работают и регулярно взламываются". При этом он отказался уточнить, обладает ли Украина возможностями анализировать этот поток данных в промышленных масштабах.
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