lifecell продовжує акцію "Додатковий роумінг"

16 июня 2026, 12:15

Мобільний оператор lifecell продовжив до 15 грудня 2026 року акцію «Додатковий роумінг», яка дозволяє абонентам користуватися мобільним інтернетом за кордоном на вигідних умовах у понад 30 країнах світу.

Одночасно оператор продовжує розвивати сервіси для абонентів за кордоном — розширює доступність 5G та географію VoLTE-дзвінків у роумінгу.

У межах акції «Додатковий роумінг» абоненти lifecell можуть отримати додаткові пакети мобільного інтернету для користування за кордоном. Залежно від потреб доступні пакети на 5, 15 та 40 ГБ, які діють у популярних країнах Європи та світу. Акцію продовжено до 15 грудня 2026 року включно (акційні пакети 40 ГБ доступні для придбання до 10 грудня 2026). Детальні умови та перелік країн доступні на сайті lifecell.

Також до 31 грудня 2026 року продовжено дію акції «Гігабайти без кордонів». У межах пропозиції абоненти тарифних планів з приставкою «Роумінг» у назві можуть користуватися мобільним інтернетом без додаткової плати у 35 країнах Європи та світу, а абоненти інших тарифних планів (крім, тарифних планів, де роумінг недоступний) можуть користуватися мобільним інтернетом без додаткової плати у 8 країнах, після своєчасної оплати пакета послуг за своїм тарифним планом. Підключення акції відбувається автоматично та не потребує додаткових налаштувань*. Детальні умови акції на сайті lifecell.

З 2023 року lifecell забезпечує своїм абонентам можливість користуватися мобільним інтернетом покоління 5G у роумінгу. Ця технологія забезпечує високу швидкість і стабільність передачі даних та комфортне користування цифровими сервісами за кордоном.

Наразі 5G для абонентів lifecell доступний вже у 67 країнах та територіях світу: Австралія, Австрія, Албанія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Віргінські Острови (США), Гернсі, Гонконг, Греція, Грузія, Данія, Джерсі, Домініканська республіка, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Кіпр, Кувейт, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Малайзія, Мальта, Мексика, Молдова, Монако, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Панама, Польща, Португалія, Пуерто Ріко, Румунія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Таїланд, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.

Користування 5G у роумінгу не потребує додаткових налаштувань і не впливає на вартість послуг — мобільний інтернет використовується відповідно до умов чинного тарифного пакета абонента. Деталі на сайті lifecell.

Окрім швидкісного мобільного інтернету, абонентам lifecell за кордоном доступні й голосові сервіси нового покоління. Наразі VoLTE-дзвінки у роумінгу працюють у 41 країні та території світу, зокрема в Австралії, Австрії, Американських Віргінських Островах, Ангільї, Антигуа і Барбуду, Барбадосі, Бельгії, Болгарії, Британських Віргінських Островах, Великій Британії, Гренаді, Греції, Данії, Домініці, Ізраїлі, Ісландії, Італії, Кайманових Островах, Канаді, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Мальті, Монако, Монтсерраті, Нідерландах, Норвегії, Островах Теркс і Кайкос, Польщі, Пуерто Ріко, Сент-Вінсент і Гренадінах, Сент-Кітс і Невісі, Сент-Люсії, Сінгапурі, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Ямайці.

Технологія VoLTE дозволяє здійснювати голосові виклики через мережу 4G/LTE із вищою якістю звуку та швидшим з'єднанням порівняно з традиційним голосовим зв'язком. Підключити VoLTE або перевірити сумісність SIM-картки та смартфону з технологіями можна за посиланням.