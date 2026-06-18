Германия выделит для Украины $400 млн на боеприпасы для ПВО

18 июня 2026, 17:15

Министр обороны Германии Писториус перед встречей министров обороны НАТО и заседанием Рамштайна заявил, что Берлин не будет ослаблять поддержку Украины.

Он сообщил, что Германия в четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского оружия и боеприпасов, необходимых Украине, но недоступных для производства в Европе.



«На этот раз это снова срочно необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны. На этот раз мы выделяем $200 млн. Кроме того, Германия поддержит программу Jumpstart, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot», - заявил Писториус. Он добавил, что Берлин также выделит $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3.





