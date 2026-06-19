В Барселоне вновь открыли крупнейший бассейн с морской водой

19 июня 2026, 15:45

Зона купания в парке Форум вновь открылась после масштабной реконструкции, сообщает Barcelona Secreta. Пространство работает бесплатно и стало крупнейшим в городе бассейном с морской водой.

На обновление направили 2,12 млн евро из фондов Next Generation. В рамках работ снесли старый волнорез, полностью заменили подводную систему безопасности, установили вторую вышку спасателей и обустроили новую рампу с автономным доступом в воду.Главное новшество — искусственный остров Пангея, превращённый в охраняемую зону для гнездования морских птиц. Доступ туда полностью запрещён. Также на территории открылся бар с безалкогольной и некурящей террасой и системой возвратной тары.