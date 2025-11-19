В Дубае открылся самый высокий отель в мире – Ciel Dubai Marina

19 ноября 2025, 11:45

Здание высотой 377 метров включает 82 этажа и более тысячи номеров. Это полностью гостиничный небоскрёб без смешанного использования, что и позволило ему получить статус мирового рекордсмена.

Самое удивительное:

Смотровая площадка на крыше с обзором на 360 градусов.

Бассейн Tattu Sky, расположенный на 76 этаже, становится самым высоким в мире пейзажным бассейном, превосходящим предыдущий рекорд отеля Address Beach Resort в 294 метра.

Tattu Sky Lounge, расположенный на 81-м этаже, претендует на звание самого высокого клуба в мире.



Строительство этого чуда технологий и архитектуры обошлось примерно в 544 миллиона долларов.