Израиль может сорвать мирное соглашение с Ираном — WP

22 июня 2026, 17:15

Американские спецслужбы предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, скорее всего, предпримет шаги, способные подорвать усилия Белого дома по заключению договора с Тегераном.

Это происходит на фоне жесткого политического давления внутри Израиля, где от премьера требуют продолжения военной кампании.



Израиль намерен продолжать боевые операции против проиранской группировки "Хезболла" в Ливане. Данная позиция прямо противоречит ключевому элементу сделки, который призывает к полному прекращению огня в регионе.



Так, сегодня израильская авиация нанесла удары по южным районам соседней страны в ответ на атаку беспилотника "Хезболлы", приведшую к гибели четырех израильских солдат. На фоне продолжающихся столкновений официальные лица США и Ирана заявили о переносе переговоров, проведение которых планировалось в Швейцарии на пятницу. Вице-президент Джей Ди Вэнс, назначенный главой американской делегации, отложил свою поездку.



Новый отчет разведки США содержит вывод о том, что в преддверии общенациональных выборов, намеченных на эту осень, политическое выживание Нетаньяху напрямую связано с необходимостью продемонстрировать внутренней аудитории, что он не выведет войска и намерен идти на дальнейшую эскалацию конфликта.