Сотрудники Hyundai готовятся к забастовке из-за роботов

26 июня 2026, 12:45

Почти 90% из около 40 тысяч членов профсоюза Hyundai поддержали проведение забастовки.

Впервые в истории компании ключевой причиной трудового конфликта стали опасения, что людей заменят роботами, пишет Financial Times.

Hyundai внедряет роботов Atlas

После покупки контрольного пакета Boston Dynamics в 2021 году Hyundai активно развивает роботизацию. К 2028 году компания планирует выпускать до 30 тысяч человекоподобных роботов Atlas в год, более 25 тысяч из которых могут использоваться на заводах Hyundai и Kia.



В компании заявляют, что внедрение будет постепенным: сначала роботы займутся опасной, монотонной и физически тяжелой работой, а затем могут быть привлечены к сборке.



При этом стоимость одного робота ниже двухлетней зарплаты сотрудника, что усиливает опасения работников.



Что требует профсоюз

Помимо повышения зарплат и бонусов, профсоюз впервые требует гарантий сохранения рабочих мест в условиях внедрения роботов и ИИ. Фактически речь идет о требовании права вето на внедрение автоматизации.



Профсоюз Hyundai – один из крупнейших в Южной Корее, поэтому его позиция может оказаться весомой. Ранее забастовки уже приводили к остановке производства. В ближайшее время стороны проведут переговоры при посредничестве государственной комиссии по трудовым отношениям, после чего профсоюз решит, переходить ли к забастовке.