27 января 2026, 12:15

Профсоюз Hyundai объявил войну роботам

В компании заявили, что ни один гуманоидный робот не появится на заводах без согласия работников. 

Внедрение таких роботов без переговоров с коллективом названо абсолютно недопустимым.


