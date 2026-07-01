Великобритания объявила новый многомиллионный пакет поддержки Украины

1 июля 2026, 14:15

Новый пакет поддержки на сумму почти £290 млн (€336 млн) анонсировал президент Украины по итогам встречи в Киеве с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэллом.

В целом с начала войны Великобритания выделила Украине уже £21,8 млрд (примерно €25 млрд).



На встрече они также обсудили ситуацию на фронте, удары по территории РФ, которые приводят к дефициту топлива и изменениям настроений в российском обществе, подготовку к саммиту НАТО в Анкаре и дипломатические усилия по установлению мира.



"Важно, что партнеры отмечают успехи Украины на фронте, результаты наших мидлстрайков и дипстрайков", — подчеркнул Владимир Зеленский.

