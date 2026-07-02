Украина запрашивает €6,6 млрд из Европейского фонда мира (EPF) на военную помощь

2 июля 2026, 11:45

Общая потребность Украины в секторе безопасности на этот год оценивается примерно в €136 млрд.

При этом украинский бюджет покрывает около €53 млрд из этой суммы, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в письме, с текстом которого ознакомилось агентство.

На оборонные нужды в текущем году Украина должна получить около €28,3 млрд кредита ЕС (его общий размер — €90 млрд). Однако даже с учетом этих средств и собственных ресурсов "значительные" финансовые запросы армии остаются неудовлетворенными, отметило агентство.



Средства в рамках EPF могли бы стать "одним из самых весомых европейских вкладов в оборонные усилия Украины в этом году, но только в том случае, если эти ресурсы будут направлены туда, где они смогут принести наибольший и немедленный военный эффект", резюмировал Федоров.