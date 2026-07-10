ORSAM: США и Китай постепенно идут к разделу сфер влияния

10 июля 2026, 10:45

Руководитель турецкого Центра ближневосточных исследований (ORSAM) Темиз считает, что Вашингтон и Пекин постепенно движутся к масштабной договоренности о распределении сфер влияния.

Об этом он заявил в интервью Укринформу. По его мнению, Китай сосредоточится на Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как США сохранят ключевое влияние в Европе и евроатлантическом пространстве. При этом Ближний Восток, Восточная Европа, часть Евразии и Африка останутся зонами геополитического соперничества ведущих мировых держав.



Темиз отметил, что будущий мировой порядок будет строиться вокруг сосуществования США и Китая, поскольку дальнейшее взаимное истощение не отвечает интересам ни одной из сторон. Эксперт также заявил, что не рассматривает Россию как глобального игрока, полагая, что война против Украины ограничивает развитие ее высокотехнологичных отраслей, тогда как Китай продолжает укреплять свой технологический потенциал и извлекает выгоду из сотрудничества с Москвой.

