Фон дер Ляйен провела первый разговор с новым премьером Украины

21 июля 2026, 8:45

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен провела первый телефонный разговор с новоназначенным премьером Украины Корецким.

Обсуждены сотрудничество в вопросах реформ в рамках вступления Украины в Евросоюз, подписанное недавно соглашение по совместному производству дронов, а также подготовка к зиме и критически важная энергетическая инфраструктура.



«Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, включая вашу работу по улучшению управления в энергетическом секторе», - написала фон дер Ляйен в своем Х-аккаунте по итогам разговора.