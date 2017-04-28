28 апреля 2017, 13:45

lifecell возвращает ошибочные платежи онлайн Вчера

3G lifecell запустил уникальный для Украины digital-сервис, благодаря которому стало доступным возвращение средств при ошибочном пополнении при помощи обращения к консультанту в BiP-поддержку, официальные группы в социальных сетях и даже через e-mail.



Абоненту, который сделал ошибочный платеж, достаточно отправить фото чека за пополнение через любой привычный и удобный канал обслуживания из доступных и получить средства на правильный номер, не тратя свое время, чтобы написать заявление в магазине или загрузить специальные приложения.

