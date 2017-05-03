NAVITEL открывает доступ к API приложения Навител Навигатор

3 мая 2017, 12:15

Компания NAVITEL объявляет об открытии доступа к API Навител Навигатор для разработчиков приложений.



Теперь разработчики сторонних приложений на ОС Android смогут использовать возможности Навител Навигатор в своих продуктах, в том числе для коммерческого использования. API работает на лицензионной версии приложения Навител Навигатор для ОС Android.

Интегрировав API в собственное ПО, создатели приложений смогут использовать Навител Навигатор для просмотра заданного места на карте и для построения маршрута.

Открытый доступ к API Навител Навигатор позволит разработчикам упростить и автоматизировать взаимодействие с популярным навигационным приложением.

В текущей версии Навител Навигатор умеет обрабатывать следующие запросы из внешних приложений:

Показать точку на карте по заданным координатам и в указанном масштабе. Построить маршрут до точки с заданными координатами. Проложить маршрут до путевой точки в приложении Навител Навигатор.

«Перед тем, как открыть доступ к API, мы проанализировали потребности участников транспортного рынка. Компаниям нужно решение, которое обеспечит простую интеграцию дополнительных возможностей в их софт. Открытый API позволит быстро расширить функциональность и создать более интересный с точки зрения потребителя продукт», – говорит директор по информационным технологиям NAVITEL А. Н. Литвинов.

