“Рейтинг забывчивости” украинских пользователей Uber

11 мая 2017, 10:45

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, составила «Рейтинг забывчивости» украинских пользователей.

Согласно отчету, в украинских городах, где работает сервис, чаще всего в Uber забывают шапки и шарфы, а самыми забывчивыми являются предпраздничные дни и дни после новогодних каникул. Рейтинг составлен на основе обращений пользователей и водителей в службу поддержки Uber в Украине о забытых в автомобиле вещах.



Почти за год работы Uber в Украине (сервис был запущен в Киеве в конце июня 2016 года), рейтинг самых часто забываемых украинцами вещей в Uber возглавили зимние вещи (шапки, шарфы, перчатки), мобильные телефоны, кошельки и ключи. Среди самых необычных вещей, оставленных пассажирами Uber в Киеве, - обручальное кольцо, лоток яиц, гироскутер, пульт от телевизора, свадебная свеча и даже живой попугай. Для примера, пользователи платформы в США оказались не менее оригинальными: в 2016 году они обращались в службу поддержки, чтобы вернуть забытое в машине обручальное кольцо, омара, стул, бронежилет, свадебный костюм, домашние тапочки от-кутюр, игровую приставку, попону для собаки.



В целом Топ 10 самых забываемых вещей в автомобилях Uber в Украине выглядит так:



1. Шапка



2. Шарф



3. Кошелек



4. Телефон



5. Ключи



6. Перчатки



7. Банковская карта



8. Наушники



9. Сумка/рюкзак



10. Очки



Uber определил и самые “забывчивые” дни в Украине в 2017 году. Больше всего обращений в службу поддержки поступило накануне Дня всех влюбленных - 13 февраля и в период рождественских праздников 7-8 января. Нелегким оказался и новогодний период, а 8 марта и 9 апреля заняли четвертую и пятую строчку рейтинга соответственно.



Только с начала 2017 года служба поддержки Uber в Украине вернула владельцам более 1100 забытых в машинах вещей. Приложение позволяет легко связаться с водителем и вернуть оставленную вещь. Для этого нужно выбрать в меню пункт «Ваши поездки» и выбрать ту, во время которой была оставлена вещь. Далее нужно выбрать пункт «Я оставил вещь в Uber».