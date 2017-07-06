Киевстар: сроки запуска 4G связи будут максимально сокращены

6 июля 2017, 15:45

Решение Кабинета Министров о согласовании условий внедрения системы связи четвертого поколения (4G) создает возможности для «цифрового прорыва» Украины.

Однако сроки запуска новой технологии, и территория покрытия новой сетью полностью зависят от частотного спектра, который будет использоваться для запуска 4G-связи.



На сегодня государство предлагает телеком операторам Украины два пути внедрения технологии 4G связи: в диапазоне 2600 МГЦ и 1800 МГц. Однако, в первом случае операторам необходимо строить новые сети мобильной связи, что потребует миллиардных инвестиций и займет не один год. В то же время, сети мобильной связи Украины уже используют специальные решения, которые позволяют развивать технологии четвертого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц. Например, 92% радио оборудования Киевстар готово к работе в стандарте 4G. Если развивать новую технологию на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов Украины могут получить услуги 4G связи до конца 2018 года.



Петр Чернышов, президент Киевстар: «Украине необходимо преодолеть цифровой разрыв с другими странами: нужно внедрить технологическую нейтральность и дать возможность операторам запускать 4G на частотах 1800-го диапазона. Такие инициативы значительно ускорят этот процесс».



В результате запуска новых технологий связи государство Украина получит не только больше доходов от продажи лицензий и отчислений в виде налогов с новых услуг, возможность развивать облачные технологии, IOT и другие сервисы, что будет способствовать экономическому росту страны.



Игорь Ерещенко, главный эксперт по спектральной стратегии Киевстар: «диапазон 1800 МГц – наиболее универсальный для развития технологии 4G/LTE. В мире уже более 580 коммерческих сетей 4G связи, из них 272 сети – на частотах 1800 МГц. Получив возможность развивать услуги стандарта 4G на частотах 1800 МГц, операторы смогут использовать другие радио частоты (например, 2,6 ГГц), для дальнейшего увеличения емкости».

