6 июля 2017, 15:45

Киевстар: сроки запуска 4G связи будут максимально сокращены

Решение Кабинета Министров о согласовании условий внедрения системы связи четвертого поколения (4G) создает возможности для «цифрового прорыва» Украины.

Однако сроки запуска новой технологии, и территория покрытия новой сетью полностью зависят от частотного спектра, который будет использоваться для запуска 4G-связи. 
 
На сегодня государство предлагает телеком операторам Украины два пути внедрения технологии 4G связи: в диапазоне 2600 МГЦ и 1800 МГц.  Однако, в первом случае операторам необходимо строить новые сети мобильной связи, что потребует миллиардных инвестиций и займет не один год. В то же время, сети мобильной связи Украины уже используют специальные решения, которые позволяют развивать технологии четвертого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц. Например, 92% радио оборудования Киевстар готово к работе в стандарте 4G.  Если развивать новую технологию на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов Украины могут получить услуги 4G связи до конца 2018 года.

Петр Чернышов, президент Киевстар: «Украине необходимо преодолеть цифровой разрыв с другими странами: нужно внедрить технологическую нейтральность и дать возможность операторам запускать 4G на частотах 1800-го диапазона.  Такие инициативы значительно ускорят этот процесс».

В результате запуска новых технологий связи государство Украина получит не только больше доходов от продажи лицензий и отчислений в виде налогов с новых услуг, возможность развивать облачные технологии, IOT и другие сервисы, что будет способствовать экономическому росту страны. 

Игорь Ерещенко, главный эксперт по спектральной стратегии Киевстар: «диапазон 1800 МГц – наиболее универсальный для развития технологии 4G/LTE.  В мире уже более 580 коммерческих сетей 4G связи, из них 272 сети – на частотах 1800 МГц. Получив возможность развивать услуги стандарта 4G на частотах 1800 МГц, операторы смогут использовать другие радио частоты (например, 2,6 ГГц), для дальнейшего увеличения емкости».


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