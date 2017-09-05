Украинцы оплатили покупок на 10 млрд через терминалы ПриватБанка

5 сентября 2017, 9:15

В августе через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы оплатили покупок на 10 млрд грн, обновив майский рекорд безналичных оплат (9,4 млрд грн).

Как сообщили в банке, за последний месяц количество оплат покупок картами выросло на 14% – до 56,5 млн операций. С учетом того, что сейчас в сети банка работает 139 тыс. POS-терминалов, на каждый терминал в месяц приходится более 400 «кешлесс»-клиентов.



По данным ПриватБанка, почти половина карточных расходов жителей страны в августе по прежнему приходится на еду (4,4 млрд грн). При этом средний чек в супермаркетах в августе равнялся приблизительно 110 грн.



На втором месте по объемам безналичных покупок электроника и бытовая техника – почти 1 млрд грн. Также украинцы активно пользуются «кешлессом» в аптеках (535 млн грн), ресторанах и кафе (501 млн грн), автосервисе (323 млн грн).