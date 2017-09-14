10 предсказаний развития медиа-рынка в цифровую эпоху

Ericsson Networked Society Lab опубликовала прогноз развития медиа-рынка на ближайшее будущее.
По данным исследования, СМИ и мобильные коммуникации тесно переплетаются между собой.
Цифровая трансформация медиа будет сопровождаться развитием контента и сервисов нового поколения.
Основные выводы исследования:
- Развитие узкоспециализированных медиа. В ближайшие годы ожидается рост спроса на локальные новости и нишевые темы. Читатели будут выбирать новости самостоятельно.
- Пользователи будут сами решать, кого читать. Наступление цифровой эры сносит все преграды. Любой человек с качественным контентом может привлечь достаточное количество аудитории для заработка.
- Цифровой контент заменит всю печатную продукцию. Сегодня от 60 до 70% расходов традиционных изданий уходит на полиграфию и дистрибуцию. Цифровой контент создаётся быстрее и дешевле, его легче персонализировать.
- Переход к системе «Контент по запросу». В конечном итоге, ТВ и радио будут предоставлять контент по запросу. А крупные мероприятия будут транслироваться вживую.
- Роль «мобильных» новостей возрастает. Сегодня потребители проводят больше времени за мобильными девайсами, нежели за компьютерами. Новости станут первым типом контента, который будет подстраиваться под различные разрешения экранов.
- Более персонализированный контент. Одни и те же статьи могут быть написаны индивидуально под каждого читателя
- Активное распространение виртуальной и дополненной реальностей. Потребители будут не просто смотреть или читать новости – они смогут их «переживать» так, будто сами находятся в центре событий. Ожидается, что к 2020 году в VR инвестируют $150 млрд.
- Реклама станет умнее. 58% потребителей утверждают, что текущая онлайн-реклама нерелевантна. Анализ поведения пользователя (поисковая история и манера публикации постов) поможет понять, что и когда потребителям требуется.
- Журналистика становится сервисом. Персонализированные СМИ будут заботится о нуждах каждого пользователя, предлагая соответствующие сервисы. Потребители смогут платить за персонализированную информацию. Например, за рекомендации по ресторанам города.
- Развитие «робожурналистики». Алгоритмы искусственного интеллекта и программное обеспечение сделают работу медиа-компаний более продуктивной и эффективной.