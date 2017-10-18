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18 октября 2017, 12:15
Apple ввезла менее 50 тыс. iPhone X в первой партии
Об этом пишет авторитетный специализированный ресурс Xinhuanet.com.
Согласно его данным, эта партия терминалов отгружена на Нидерланды и ОАЭ.
Напомним, что первые поставки iPhone X запланированы на 3 ноября.
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