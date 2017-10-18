Apple ввезла менее 50 тыс. iPhone X в первой партии

18 октября 2017, 12:15

Об этом пишет авторитетный специализированный ресурс Xinhuanet.com.

Согласно его данным, эта партия терминалов отгружена на Нидерланды и ОАЭ.Напомним, что первые поставки iPhone X запланированы на 3 ноября.