18 октября 2017, 12:15

Apple ввезла менее 50 тыс. iPhone X в первой партии

Об этом пишет авторитетный специализированный ресурс Xinhuanet.com.


Согласно его данным, эта партия терминалов отгружена на Нидерланды и ОАЭ.

Напомним, что первые поставки iPhone X запланированы на 3 ноября.
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