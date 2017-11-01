1 ноября 2017, 11:45

Android Pay уже в Украине

Мы рады сообщить, что начиная с сегодняшнего дня пользователи Android в Украине смогут не только искать и получать в нужный момент информацию с помощью приложения Google, прокладывать оптимальные маршруты на Google Картах и пользоваться всем многообразием приложений в Google Play, но также быстро и безопасно совершать покупки оффлайн и онлайн с помощью Android Pay!



Сервис позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше, не тратя времени на поиск банковской карты или пересчет купюр. Скачайте приложение из Google Play и добавьте данные своих банковских карт, а когда окажетесь у кассы, просто разблокируйте смартфон и поднесите его к терминалу оплаты NFC.



Так как Android Pay не передает данные банковской карты продавцу во время оплаты, использовать его даже безопаснее, чем карту. Если вы потеряете свой телефон, или его украдут, то с помощью функции “Найти устройство” вы сможете дистанционно заблокировать телефон, защитить его новым паролем или даже удалить с него все личные данные.



Где я могу воспользоваться Android Pay?



Неважно, планируете ли вы заправить машину, выпить кофе, купить продукты домой или билеты в кино — вы сможете воспользоваться Android Pay в любом месте, где установлены терминалы бесконтактной оплаты. Их легко опознать по значкам:



Сотни компаний в Украине уже поддерживают Android Pay, в том числе такие популярные как: сеть супермаркетов «Сільпо», деликатес-маркеты Le Silpo, гипермаркеты «Fozzy», сеть магазинов у дома «Фора», сеть магазинов связи ringoo, фармацевтические супермаркеты «Біла Ромашка», Киевский метрополитен, сеть заведений быстрого питания McDonald's, сети автозаправочных комплексов WOG и OKKO. Список компаний, в которых можно рассчитаться с помощью Android Pay будет постоянно расти. Кроме того, отличная новость для тех, чьи дисконтные и бонусные карты уже не помещаются в кошелек — Android Pay позволяет хранить их данные прямо в телефоне.



Торговые сети — партнеры Android Pay в Украине

Как начать пользоваться Android Pay?



Скачайте приложение Android Pay в магазине Google Play и добавьте свою кредитную или дебетовую карту. На сегодняшний день Android Pay в Украине работает только с картами Visa и Mastercard, которые выпущены ПриватБанком, однако список банков будет постоянно пополняться ‒ следите за обновлениями.



Украина стала 15-ой страной в мире, где пользователи могут скачать приложение и пользоваться всеми преимуществами быстрой и легкой оплаты. Надеемся, что украинские пользователи оценят удобство и надежность Android Pay, а шопинг станет быстрее и комфортнее!

