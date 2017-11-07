7 ноября 2017, 12:15

В Украине ожидается потребительский бум на электромобили

По прогнозам экспертов в 2020 -2021 годах в Украине произойдет потребительский бум на электромобили.



Об этом заявляет директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.



«Высокая стоимость бензина заставляет украинцев искать более дешевые альтернативные варианты. Многие начинают отдавать предпочтения «дизелям» или устанавливать газовое оборудование на авто. Эта тенденция уже сейчас существенно уменьшило средний «пролив» у существующих сетей АЗС. И с каждым годом ситуация будет только усугубляться», - констатирует Дмитрий Лёушкин.



По словам эксперта рынка, начиная с 2019 года в Украине будет стремительно расти количество электромобилей, что спровоцирует еще большие убытки для традиционных АЗС.



«Пока спрос на электромобили в Украине не очень высок из-за страхов автомобилистов, что они не смогут преодолевать большие расстояния без подзарядки. А где ее искать? Уже сейчас в стране начинает активно развиваться инфраструктура для зарядки батарей электромобилей. Через год-два она будет уже достаточно обширной, и ездить на электромобилях станет существенно комфортней. Так что спрос на них существенно вырастет», - прогнозирует Дмитрий Лёушкин.



Бизнесмен уверен, что в 2020-2021 годах в Украине произойдет настоящий бум спроса на электромобили.



«В 2020-2021 годах мы ожидаем массового прихода в Украину б/у европейского электрического хозяйства. А значит, существенно возрастет спрос на качественное сервисное обслуживание электромобилей. Его пока в Украине нет, но начинает появляться. Кто из АЗС сделает на это ставку – тот выиграет. Кто не почувствует нового тренда – рискует обанкротиться», - резюмирует Дмитрий Леушкин.

