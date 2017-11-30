Киевстар предлагает помогать детям вместе с социальной инициативой Sharity

30 ноября 2017, 10:45

«Делимся добрыми делами вместе» — с таким призывом компания Киевстар представляет свою социальную инициативу Sharity. Первый проект в рамках кампании направлен на лечение пороков сердца у детей из малообеспеченных семей и детских домов.

Sharity объединяет два понятия: share, то есть «делиться», и charity — «благотворительность». Организаторы Sharity рассказывают: чтобы приобщиться к добрым делам, достаточно распространять важную информацию, активно поддерживать полезные инициативы, делиться своим теплом, порой, навыками или поддерживать финансово тех, кто в этом действительно нуждается.

Первый проект, который Киевстар представляет в рамках Sharity, касается наиболее острой темы — здоровья детей. Так, во время пресс-конференции, которая состоялась 29 ноября, представители Киевстар, Института Амосова и благотворительного фонда «Твоя опора» рассказали, как совместными усилиями помогают детям с врожденными пороками сердца. Цель проекта — собрать средства на обеспечение медикаментами операций на сердце ребенка.

Для этого Киевстар уже перечислил 800 000 грн. благотворительному фонду «Твоя опора». Эти средства будут использованы для закупки медицинских препаратов для проведения таких операций. Например, для одной операции требуется около 40 000 грн. и Киевстар обеспечит медикаментами 20 операций.

«Мы мечтаем, чтобы все дети были здоровы. Да, это, наверное, невозможно. Но что вполне реально для каждого украинца — так это не стоять в стороне и делать хотя бы маленькие добрые дела. Компания Киевстар, в свою очередь, стремится помогать масштабно. Для этого мы запускаем социальную инициативу Sharity и говорим, что делать добро легко. Помогать детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и начать с этого наше движение перемен к лучшему — большая честь для нас и грандиозный вызов одновременно. Поэтому присоединяйтесь к инициативе Sharity, давайте спасать детские сердца вместе!»,— говорит директор по корпоративным коммуникациям компании Киевстар Анна Захараш.

В нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний вдвое выше, чем в развитых странах. Ситуация с детской кардиологией катастрофическая. Половина младенцев (в течение первых 28 дней жизни), которые имеют сложную форму врожденного порока сердца, умирают. Часто цена детской жизни и здоровья — вовремя проведенная операция.

«Для меня благотворительность — это прежде всего люди! Люди, которые объединяются ради большого дела. Нет ничего лучше, чем осознавать, что ты спас чью-то жизнь и поощрил к этому еще кого-то, кто спасет еще… Публичные люди во всем мире — это мощная сила, которая одновременно и объединяет, и привлекает внимание общества к проблемам, и помогает всем вместе искать выход для их решения. Сегодня я счастлива, что процессы благотворительности запущены, что людей, компаний, селебрити, готовых помогать, становится все больше. Я счастлива, что благодаря Sharity помощь получат люди с различными потребностями в нашей стране», — говорит Маша Ефросинина, телеведущая и попечитель БФ «Твоя опора».

Представители компании Киевстар подчеркнули, что работают только с проверенными фондами, которые имеют безупречную репутацию. Поэтому пользователи, которые сделают пожертвование через Sharity, могут быть уверены, что их деньги дойдут до тех, кто действительно нуждается в помощи.