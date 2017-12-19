RRC заключила дистрибьютерское соглашение с SOFTPOINT

19 декабря 2017, 9:15

Компания RRC объявила о заключении партнерского соглашения с SOFTPOINT о поставке решений вендора на территории России и СНГ.

Заказчикам RRC станут доступны решения SOFTPOINT, которые помогут им повысить эффективность бизнес-процессов за счет увеличения производительности ИТ-систем.

SOFTPOINT предлагает запатентованные решения для анализа и повышения быстродействия информационных систем 1С, Dynamics AX, DocsVision и других, горизонтального масштабирования серверов MS SQL, полноценной онлайн репликации баз данных, которые крайне востребованы у среднего и крупного бизнеса. Благодаря решениям SOFTPOINT, заказчики могут создать единое информационное рабочее пространство предприятия, с высоким уровнем производительности и масштабируемости, которым легко управлять. Среди ключевых продуктов вендора:



PERFEXPERT — позволяет в режиме реального времени контролировать быстродействие системы на уровне ИТ-инфраструктуры, базы данных, прикладного кода, включая возможность планового и экстренного анализа производительности для устранения инцидентов.

DATA CLUSTER — повышает производительность и отказоустойчивость любой OLTP-системы в разы, гарантируя бесперебойный доступ к данным при любых видах нагрузок, в том числе в периоды «высокого» сезона (рост продаж, сдача регламентированной отчетности).

DBREPLICATION — создаёт единое информационное пространство предприятия для филиалов и центрального офиса, за счёт организации высокоскоростного обмена между распределенными информационными базами MS SQL Server. Обеспечивает гарантированную доставку, транзакционную целостность и последовательность данных, даже в условиях нестабильных каналов связи.

Также SOFTPOINT предлагает услуги комплексной оптимизации и аудита производительности, которые помогают заказчикам достичь максимально возможного уровня быстродействия и эффективности их ИТ-систем и исключить сбои и перепады в работе без вложений в оборудование.



«Мы рады объявить о расширении продуктового портфеля наших партнеров с SOFTPOINT. Компания зарекомендовала себя как лидер в области решений для повышения производительности и надежности ИТ-систем, которые помогут заказчикам в России и СНГ вывести эффективность своего бизнеса на новый уровень», — отмечает Алексей Борщов, менеджер по развитию бизнеса Softpoint, Microsoft RRC



Своевременное внедрение решений SOFTPOINT позволит предпринимателям вывести бизнес-процессы компании на новый уровень надежности и комфорта и добиться большей отдачи от ИТ-систем при меньших инвестициях. Техническая экспертиза специалистов RRC обеспечивает погружение в задачи заказчика и подбор наиболее оптимальных решений.

«Подписанное соглашение и выстраиваемые механизмы взаимодействия с командой RRC будут подчинены приоритетной цели — упростить и ускорить доступ конечного пользователя к программным продуктам и технологиям SOFTPOINT», — прокомментировал Владислав Карунин, коммерческий директор SOFTPOINT.

Решения вендора уже успешно используют такие компании как Beeline, Интер РАО, Деловые линии, ВТБ Страхование, Много Мебели и многие другие. В настоящий момент RRC является единственным авторизованным дистрибьютором вендора на территории России и СНГ.