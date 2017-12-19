В Украине запустили первую государственную площадку для госзакупок zakupivli24

19 декабря 2017, 14:15

В Украине запустили первую государственную площадку для проведения госзакупок zakupivli24, созданную при поддержке ПриватБанка.

Как сообщили в банке, новая площадка имеет 4 уровня аккредитации в системе Prozorro и уже открыла своим участникам доступ к тендерам государственных компаний и коммерческих тендеров из системы Rialto.



«Благодаря современным технологиям на первой государственной площадке Prozorro можно принять участие в тендере уже через 5–10 минут после регистрации без уплат и подписания бумаг, – отметил руководитель проекта Zakupivli24 Артем Калашников. – Площадка обеспечивает простой поиск актуальных тендеров и настройки «умной» подписки на новые тендеры, а также автоматическое предоставление электронных отчетов».



Главными преимуществами использования госплощажки на Prozorro является простая регистрация и авторизация, возможность участия в тендерах для продавцов товаров и услуг без внесения депозитных платежей и отсутствие лишней бумажной бюрократии. Новая площадка также обеспечивает всем участникам бесплатную юридическую консультацию и круглосуточную поддержку в онлайн-чате или по телефону.







