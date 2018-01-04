Состоялся официальный анонс смартфона Lenovo K320t

4 января 2018, 11:15

Китайская Lenovo на официальном уровне представила свой первый смартфон с соотношением дисплея 18:9 - K320t.



Диагональ экрана новинки – 5,7 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек. Как утверждается, дисплей занимает 81,4% всей передней панели.

В качестве аппаратной платформы "под капотом" 4-ядерный SoC от Spreadtrum.В продаже новинка окажется в версии с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, а также 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Основная камера получилась двойной – 8Мп+2Мп. Фронтальная камера – 8Мп.Новинка поддерживает одновременную работу сразу двух SIM-карт. Кроме того, здесь 4G и сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работает терминал под управлением Android 7.0.Начало продаж намечено на сегодня. Ориентировочная стоимость новинки - $155.